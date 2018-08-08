Kutsi nişanlısı Feyza Çıpa'dan ayrıldı
İki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar'dan Feyza Çıpa için boşanan Kutsi, genç nişanlısını da terk etti. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin sosyal medyadan birbirini silmeleri dedikoduları güçlendirdi.
Çiftin ayrılığına Feyza Çıpa'nın evlilik baskısının neden olduğu iddia edildi.
HÜRRİYET
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