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Kutsi nişanlısı Feyza Çıpa'dan ayrıldı

Kutsi nişanlısı Feyza Çıpa'dan ayrıldı.28234
  • Giriş : 08.08.2018 / 13:09:00

Ünlü şarkıcı Kutsi, uzun zamandır beraber olduğu sevgilisinden ayrıldı.

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İki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar'dan Feyza Çıpa için boşanan Kutsi, genç nişanlısını da terk etti. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin sosyal medyadan birbirini silmeleri dedikoduları güçlendirdi.

Çiftin ayrılığına Feyza Çıpa'nın evlilik baskısının neden olduğu iddia edildi.

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