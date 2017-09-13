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Kuveyt Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Kuveyt Başbakanı Türkiye'ye geliyor.25863
  • Giriş : 13.09.2017 / 15:25:00
  • Güncelleme : 13.09.2017 / 16:19:14

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir, bu akşam Türkiye'ye geliyor.

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Başbakanlık Basın Merkezi'nden açıklama geldi. Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in bu akşam Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cabir, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveytli mevkidaşı arasında yapılacak  görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası  konular ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli  alanlarda uluslararası belgeler imzalanacak.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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