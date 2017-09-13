Kuveyt Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Başbakanlık Basın Merkezi'nden açıklama geldi. Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in bu akşam Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cabir, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme yapılacak.
Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveytli mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda uluslararası belgeler imzalanacak.
Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.
HÜRRİYET
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