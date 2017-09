Kuyt onaylayınca Fenerbahçe'ye imzayı attı

Diego Costa'da hüsran yaşayan Fenerbahçe'de Kuyt'un onayıyla ikna olan Vincent Janssen Tottenham'dan 1 yıllığına kiralandı.23 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmeye başlamasının ardından Dirk Kuyt'ı arayarak bilgi aldı. Feyenoord'la şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolu bırakan Kuyt'ın vatandaşına, "Eğer teklif gelirse kesinlikle kabul et. Pişman olmazsın. Büyük bir kulüp ve muhteşem bir taraftarı var. Kendini sevdirirsen, hayatının en güzel deneyimini yaşarsın" dediği öğrenildi.Vincent Janssen, Alkmaar'da sergilediği müthiş performansıyla 2015-16 sezonunda Hollanda Ligi'nde 27 golle kral olarak dikkatleri üzerine çekti. Atletico Madrid ve Milan'ın tekliflerini geri çeviren Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 21 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Alkmaar'ın sattığı en pahalı isim oldu. Ancak hayali olan İngiltere macerası istediği gibi gitmedi. Kariyerinde 1 sezonda büyük bir düşüş yaşadı.Tottenham, Janssen'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı. İngiltere'de transferin son gününde Premier Lig ekipleri West Bromwich ve Brighton, 23 yaşındaki oyuncu için teklif yaptı. Ancak Hollandalı golcü, "Tottenham'dan sadece şampiyonluğa oynayacak bir takım için ayrılırım" diyerek bunları geri çevirdi. Janssen, Fenerbahçe'nin teklifini ise düşünmeden kabul etti. Dün sabah İstanbul 'a gelen yıldız futbolcu, "Büyük bir kulübe geldim. Fenerbahçe'de oynayacağım için çok mutluyum. Teklifi aldığımda, bir an önce buraya gelmek istedim. Kariyerim açısından güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Hollandalı futbolcunun en önemli özelliği, ceza sahası içindeki etkinliği. Son vuruşlarındaki yüksek isabet yüzdesi, onu skorer bir oyuncu haline getirdi. Bu yönüyle, idolü olan vatandaşı Ruud Van Nistelrooy'u andırıyor. Janssen, güçlü fiziği ve 1.83 m.'lik boyuna rağmen hava toplarındaki hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu dripling yapıp, adam geçen bir tarza sahip değil ancak topu ayağına aldığında kolay kolay kaybetmiyor. Henüz 23 yaşında olan Janssen, Fenerbahçe forması altında kariyerini yeniden yükselişe geçirtmeye kararlı.Vincent Janssen, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray 'ın gündemine gelmişti. Yıldız futbolcuyu, o dönüm Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Hollanda Milli Takımı'nın başında olan Dick Advocaat'ın da istediği öğrenildi. Advocaat'ın talebi sonrası Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu ancak o dönem transferin gerçekleşmediği kaydedildi.Van Persie, milli takımdaki yerini Vincent Janssen'e kaptırmış ve 2 yıl davet almamıştı. Tecrübeli oyuncu, 2016 yılında ülkesinde verdiği bir röportajda Janssen'e değinmiş, "Çok iyi bir forvet. Milli takımda başarılı işlere imza atıyor. Eğer Blind (Dönemin Hollanda Teknik Direktörü) beni davet ederse, Janssen'e her konuda yardımcı olabilirim. Buna açık olursa, Van Nistelrooy'un bana öğrettiği gibi ben de ona tecrübelerimi aktarabilirim. 11 yıl Premier Lig'de oynamış biri olarak, Janssen'in gelişiminde önemli bir rol oynayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.Sarı-Lacivertliler'in tarihindeki ilk Hollandalı oyuncu, 2003 yılında Feyenoord'dan transfer edilen Pierre Van Hooijdonk olmuştu. Ardından Dirk Kuyt'a imza attıran Fenerbahçe'de bu iki oyuncu da taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı. Robin Van Persie ve Gregory Van der Wiel ise büyük hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, performansıyla göz doldursa da bu sezon ezeli rakip Beşiktaş'ın yolunu tuttu.Everton Menaceri, Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Koeman, 4-0 kaybedilen Fransa maçında Janssen'in oynatılmasını, "Takımında oynayamayan ve gönderilecek olan bir oyuncunun 11'de olması çılgınlık" sözleriyle eleştirmişti. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de eski günlerine dönerek milli takımdaki yerini sağlamlaştırmaya kararlı.Kulüplere göre performansıSene Takım Maç Dk. Gol Asist2013-15 Almere 74 5891 32 122015-16 Alkmaar 49 3969 32 72016-17 Tottenham 39 1351 6 4KÜNYESİAdı: Vincent Petrus Anna Sebastiaan JanssenDoğum tarihi: 15 Haziran 1994Doğum yeri: Heesch/HollandaKulübü: TottenhamPozisyonu: ForvetAyak: SolBoy: 1.83 m.Sözleşme: 30.06.2020SPORX