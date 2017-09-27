Kuzey Irak'a flaş operasyon!
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Dışişleri'nden flaş uyarı!
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Bağdat yönetimi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne uçuş yasağı getirdi.
ABD'li bakan geldi, füze düştü!
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