Facebook Twitter Rss

Kuzey Irak'a flaş operasyon!

Kuzey Irak'a flaş operasyon!.19695
  • Giriş : 27.09.2017 / 20:47:00

TSK, Kuzey Irak'a operasyon düzenledi. Operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 13 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İstanbul'da 'yağmur kabusu'

Meral Akşener isimleri açıkladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dışişleri'nden flaş uyarı!

Dışişleri'nden flaş uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan ve oraya gitmeyi planlayanlara uyarılarda bulundu.

Irak'tan İran'a kritik ziyaret

Irak'tan İran'a kritik ziyaret

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, İran'a ziyaret gerçekleştirdi.

 

Bağdat yönetimi, IKYB'ye uçuş yasağı getirdi

Bağdat yönetimi, IKYB'ye uçuş yasağı getirdi

Bağdat yönetimi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne uçuş yasağı getirdi.

ABD'li bakan geldi, füze düştü!

ABD'li bakan geldi, füze düştü!

Amerikalı Bakan Mattis'in Afganistan ziyareti sırasında şoke eden bir olay yaşandı.

 

Barzani'ye ilk tebrik Katalonya'dan geldi!

Barzani'ye ilk tebrik Katalonya'dan geldi!

Mesud Barzani'yi tebrik eden ilk isim Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Charles Puigdemont oldu.

Barzani: Kimse sitemde bulunmasın

Barzani: Kimse sitemde bulunmasın

Mesud Barzani, referandumdan sonra yeni açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya