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Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist etkisiz!

Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist etkisiz!.10789
  • Giriş : 07.01.2018 / 13:28:00

Hain örgüt PKK üyelerine karşı amansız mücadele devam ediyor.

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PKK'lı teröristlerle hem Türkiye'de hem de sınırın ötesinde mücadele ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede;  Kuzey Irak'ta bulunan Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik  bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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