Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist etkisiz!
PKK'lı teröristlerle hem Türkiye'de hem de sınırın ötesinde mücadele ediliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'ta bulunan Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
DİĞER HABERLER
Erdoğan istedi, 3 kat tıraşlandı
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin karşısına yapılmak istenen çok katlı rezidanslar, güvenlik ve estetik
Şehit 4 pilotla ilgili tüm işaretler FETÖ'ye çıktı
Malatya'da 4 pilotun şehit olmasına skandal hataların neden olduğu, raporla tespit edildi
Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar!
Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Öğrenci servisinde dehşet!
Öğrenci servisi şoförü Ahmet Y., önceki akşam direksiyon başında bonzai krizi geçirerek dehşet saçtı
'Demir Kilise' Erdoğan tarafından açılacak
Balona rövaşata attı, futbolcu oldu
Ankara'da balona rövaşata atan ve o görüntü sayesinde bilinen Gülbey Türkücü futbolcu oldu.