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Kuzey Irak'a hava harekatı!

Kuzey Irak'a hava harekatı!.19695
  • Giriş : 28.12.2017 / 08:13:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'a düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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Irak'ın kuzeyinde, Avaşib-Basyan bölgesinde yuvalanan teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. TSK, düzenlenen operasyonlarda 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyi ve yurt içinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.

Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan TSK birlikleri ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında 5 olmak üzere 11 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği, operasyona katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

NTV

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