Kuzey Irak için flaş gelişme
Gün içerisinde Bağdat'tan yapılan açıklamalarda, Irak askeri konvoyunun IKBY kontrolündeki sınır kapıları güzergahında harekete geçeceği açıklanmıştı.
IKBY hükümetinden yapılan açıklamada ise, kendilerine sınır kapılarının teslim edilmesi konusunda bir talep gelmediği belirtilerek, sınır kapılarının kontrolünün Erbil yönetiminden Bağdat'a devredilmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmişti.
Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sınır kapısı sorunu, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan bu yana sürüyor.
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