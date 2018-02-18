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Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı!

Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatı!.10789
  • Giriş : 18.02.2018 / 09:12:00

Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK mevzilerine hava operasyonu düzenlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadelesi sınırın her iki yanında da devam ediyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren TSK, aynı zamanda Irak'ta da teröristlere nefes aldırmıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi.

Bu çerçevede Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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