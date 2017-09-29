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Kuzey Irak'tan yürek yakan haber

Kuzey Irak'tan yürek yakan haber.18080
  • Giriş : 29.09.2017 / 21:03:00

Kuzey Irak'ta Türk askeri birliklere yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Kuzey Irak'da birliklerimize yapılan hain saldırıda 1 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Türk Silah Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi.

Türk Silah Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaşamını yitiren askerin 45 yaşındaki uzman çavuş Yahya Acar olduğu öğrenildi.

Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Saldırının ardından bölgede hava harekatı gerçekleştirildi.

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