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Kuzey Kore 6,3 büyüklüğünde deprem!

Kuzey Kore 6,3 büyüklüğünde deprem!.18079
  • Giriş : 13.07.2017 / 09:44:00

Kuzey Kore açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kuzey Kore açıklarında 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin sebebi olarak Kuzey Kore'nin son dönemde artan nükleer denemeleri gösterildi.

Kuzey Kore açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 5,9. Deprem, 20 yıldan uzun süredir Kuzey Kore açıklarında Japon Denizi'nde meydana gelen en şiddetli sarsıntı. 

Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey  Kore'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre  derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi se depremin büyüklüğünü 5,9  olarak açıkladı.

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir  Kuzey Kore'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna  dikkati çekti.

USGS Ulusal deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey  Kore'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığı iddialarına ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu,  doğal bir deprem" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3,  Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak  2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.  Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en  büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde  bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu

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