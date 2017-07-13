Kuzey Kore 6,3 büyüklüğünde deprem!
Kuzey Kore açıklarında 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin sebebi olarak Kuzey Kore'nin son dönemde artan nükleer denemeleri gösterildi.
Kuzey Kore açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 5,9. Deprem, 20 yıldan uzun süredir Kuzey Kore açıklarında Japon Denizi'nde meydana gelen en şiddetli sarsıntı.
Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi se depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Kuzey Kore'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.
USGS Ulusal deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey Kore'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığı iddialarına ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem" değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.
Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Trump'ın damadı Katar'dan intikam alıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Katar'dan intikam alıyor.
Esad'ın askerleri Türkmendağı'na saldırdı
Esad'ın askerlerinin Türkmendağı'na yaptığı saldırı sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.
ABD Başkanı Trump'ın oğlu CNN'i füzeyle vurdu!
ABD Başkanı Trump'ın büyük oğlu Trump Jr., CNN'i füzeyle vurdu.
ABD'de de askeri uçak düştü: 16 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen askeri uçaktan sağ çıkan olmadı.