Kuzey Kore, ABD ile nükleer silahı görüşecek
Balistik füze denemeleri ile tüm dünyadan tepki gören ve birçok kez Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, nükleer silahlardan arınma konusunda ABD ile görüşecek.
Ajansın üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'li ve Kuzey Kore'li yetkililerin geçtiğimiz günlerde gizli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu görüşmelerde Pyongyang yönetiminin iki ülke arasında görüşmeler gerçekleştirme isteğini doğrudan ilettiği bildirildi.
NTV
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