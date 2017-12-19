Kuzey Kore, ABD'nin görüşme talebini reddetti
Balistik füze denemeleri ile tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşme talebini reddetti. Tillerson, Kore liderine teklifte bulunmuştu.
Tillerson, Kuzey Kore’ye yaptığı ön şartsız görüşme teklifinden birkaç gün sonra, görüşmelere başlamak için Kuzey Kore’nin tehditkar davranışından vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.
Kuzey Kore’nin iktidardaki İşçi Partisinin yayın organı olan Rodong Sinmun, Washington’un görüşme teklifiyle bağlantısız olarak Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sürdürmeye devam edeceğini yazdı.
Rodong Sinmun, "Washington, diyalog saldırısıyla Kore Yarımadasında yol açtığı gerilim sorumluluğunu üstünden atmaya çalışıyor. ABD’nin diyalog teklifinin altında, nükleer silahları terk etmemizi hedefleyen diyalog teklifini kabul etmememiz halinde BM Güvenlik Konseyi’ne Kuzey Kore ablukasına deniz yollarını da dahil ettirme maksadı yatıyor.” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore, ABD’linin Pyongyang’a karşı düşmanca tavrını terk etmedikçe, nükleer silah ve füze programını görüşme gündemine almayacağını söyledi.
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