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Kuzey Kore, ABD'ye köpek künyesi yolladı

Kuzey Kore, ABD'ye köpek künyesi yolladı.34744
  • Giriş : 01.08.2018 / 11:55:00

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne köpek künyesi yolladı.

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Sepet Beşik

Balistik füze denemeleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, Kore Savaşı sırasında ölen askerlerin kalıntılarını yolladı. Kore, kalıntı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne köpek künyesi yolladı.

Kuzey Kore, geçen hafta Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 55 canlıya ait kalıntıları ABD’ye vermişti. 55 kutuyu teslim alan Amerikalı yetkililer, bunların hepsinin ABD askeri olmasını bekliyordu. Ancak kutuların yalnızca birinde, kalıntıların bir köpeğe ait olduğunu yazan künye çıktı. Diğer kemiklerin kime ait olduğu araştırılacak.

Kore Savaşı'nda ölen askerlerin kalıntıları, kimlik tespiti için Hawaii'deki bir askeri laboratuarda incelenecek. İncelemeler aylar sürebilir.

Kalıntıları verilen askerlerin, ABD dışında savaşa katılan 16 ülkeden de olabileceği bildirildi.

Diğer yandan Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığında (UNC),  kalıntıları iade edilen askerler için anma töreni düzenlendi.

ABD, geçen ay, Kore Savaşı sırasında ölen askerlerinin kalıntılarının ülkeye iadesi için Kuzey Kore sınırına tabutlar göndermişti.

Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden askerlerin kalıntıları, 27 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo  uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürülmüştü.

TRT

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