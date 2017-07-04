Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Çin hariç tüm dünyanın füze çalışmalarına tepki gösterdiği Kuzey Kore, Japonya, Pyonyang'ın batısında yeni balistik füze denemesini gerçekleştirdi.
Güney Kore, füzenin TSİ 02.40'ta fırlatıldığını belirtti. Japonya ise Japon Denizi'ndeki, ekonomik amaçlı kullanılmayan sularına düştüğünü bildirdi.
Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik faaliyetlerini artırmış durumda. Seul ve Tokyo'nun açıklamalarına göre bu son füze, yaklaşık 40 dakika boyunca, 930 kilometre yol aldı.
Japonya 'provokatif' olarak değerlendirdiği denemeyi kınarken Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in ise ülkedeki güvenlik konseyi acil toplantıya çağırdı.
Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip.
Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.
BBC
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