Kuzey Kore bir işler çeviriyor!
Çin'e göre depreme yine Kuzey Kore tarafından yapılan bir hidrojen denemesi neden oldu.
Çin'in deprem merkezi CENC Kuzey Kore'de 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Uzmanlar depremin Kuzey Kore'nin yeniden nükleer deneme yapmasından kaynaklanmış olabileceğinden endişe ediyor.
Güney Koreli yetkililer ise, ilk verilere göre, sarsıntının depremden kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.
Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı. Çinli deprembilimciler sarsıntının kaynağının daha önce hidrojen bombası denemesi yapılan yerle aynı yer olduğunu belirttiler.
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