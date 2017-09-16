Kore, Birleşmiş Milletler'e meydan okudu
Dünyada Kuzey Kore gerilimi devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına meydan okuyarak BM'nin nükleer programlarını tanımayacaklarını vurguladı.
Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi yaptırımlara devam edilmesine karar vermişti.
Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmiş ve yeni bir balistik füze denemesi yapmıştı.
ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Kuzey Kore'ye ilişkin olası bir savaş veya askeri operasyonun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Wood, "Tüm seçenekler masada. Fakat, şu an diplomatik yol izliyoruz. Tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmak istiyoruz." karşılığını vermişti.
HABERTURK
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