Facebook Twitter Rss

Kore, Birleşmiş Milletler'e meydan okudu

Kore, Birleşmiş Milletler'e meydan okudu.17265
  • Giriş : 16.09.2017 / 14:21:00
  • Güncelleme : 16.09.2017 / 14:22:21

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler'e meydan okudu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dünyada Kuzey Kore gerilimi devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına meydan okuyarak BM'nin nükleer programlarını tanımayacaklarını vurguladı.

Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi yaptırımlara devam edilmesine karar vermişti.

Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmiş ve yeni bir balistik füze denemesi yapmıştı.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Kuzey Kore'ye ilişkin olası bir savaş veya askeri operasyonun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Wood, "Tüm seçenekler masada. Fakat, şu an diplomatik yol izliyoruz. Tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmak istiyoruz." karşılığını vermişti.

HABERTURK

İstanbul'da 15 adrese operasyon!

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Amerika Birleşik Devletleri, referandum ile ilgili kararını bildirdi.

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama mesajı geldi.

 

Güney Kore: Kuzey Kore yalnız kalacak!

Güney Kore: Kuzey Kore yalnız kalacak!

Güney Kore, Kuzey Kore'nin takındığı tavır hakkında açıklama yaptı.

Türkiye, Rusya ve İran'la anlaştı

Türkiye, Rusya ve İran'la anlaştı

Türkiye, Suriye'nin kaderini belirleyecek Astana'da Rusya ve İran'la anlaştı.

 

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

Amerika Birleşik Devletleri, Arakan ile ilgili açıklama yaptı.

Irak'ta korkunç saldırı: En az 50 kişi öldü!

Irak'ta korkunç saldırı: En az 50 kişi öldü!

Irak'ta meydana gelen bombalı saldırıda en az 50 kişi can verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya