Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı tutuklandı
Kuzey Kore, Kore asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Sang Dok'un 'ülkeyi karıştırmaya yönelik düşmanlık eylemi' suçlamasıyla 22 Nisan'da Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandığını bildirdi.
Kim, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üçüncü ABD vatandaşı oldu.ABD vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Otto Warmbier geçen yıl Kuzey Kore'de tutuklanmıştı. Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi, Warmbier'i, ceza kanununun 60. maddesi uyarınca "ABD hükümetinin Kuzey Kore'ye karşı izlediği düşmanca politika çerçevesinde ülkeye turist olarak girdikten sonra halkın birliğini bozmaya çalışmak" suçundan mahkum etmişti.ABD vatandaşı Dong-chul da 2015 yılında, doğduğu ülke olan Güney Kore adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore'de 10 yıl hapis cezası almıştı.ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesine izin veriliyor, ancak Washington yönetimi Kuzey Kore'ye gidilmemesi konusunda uyarı yapıyor.
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