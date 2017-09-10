Kuzey Kore'de hidrojen bombası partisi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir hafta önce ülkenin en büyük nükleer bombasını üreten çalışanlarla birlikte büyük bir parti verdi.
Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim Jong Un'un nükleer bomba testine katkıda bulunan nükleer bilim adamlarını ve diğer üst düzey askeri ve parti yetkililerini tebrik etmek için büyük bir kutlama düzenlediğini açıkladı.
Çeşitli sanat performanslarının sergilendiği kutlamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafta hidrojen bombası testine katkıda bulunan nükleer bilim adamları ve mühendislerle mutlu bir poz verdiği görülüyor.
Kuzey Kore'nin nükleer programının hayata geçirilmesinde hayati rol oynadıkları belirtilen Nükleer Silahlar Enstitüsü başkanı Ri Hong Sop ve Mühimmat Sanayi Departmanı başkan yardımcısı Hong Sung Mu ile sürekli yakın bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edilen Jong Un, hidrojen bombasını geliştirilmesinde önemli rol oynayan ikilinin "devletin nükleer gücünü tamamlama hedefine ulaşırken öncülük ettiklerini" belirtti.
Kim Jong un, "Hidrojen bombasının son testinin, karşılaşılan zorluklar sırasında Kore halkına kazandırılan büyük zafer" olduğunu söyledi.
DİĞER HABERLER
İlker İnanoğlu yaşadığı felaketi anlattı!
Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, ABD'de yaşadığı felaketi anlattı.
Kuzey Kore: ABD bedelini ödeyecek!
Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim yükseliyor.
ABD'de alarm! Zaman daralıyor!
ABD'nin Florida eyaletinde beklenen kasırga dolayısıyla milyonlarca kişi tahliye ediliyor.
Uçaklarda 'ayakta yolcu' dönemi başlayacak
Ucuz uçak bileti satan bir hava yolu firması, ayakta yolcu taşıyabilmek için yeni bir dizayn yaptı.
ABD'den şok tutuklama kararı!
Amerika Birleşik Devletleri, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı aldı.
Kiev'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi