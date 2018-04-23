Kuzey Kore'de korkunç kaza: 36 kişi öldü
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen korkunç kaza ile ilgili açıklama yayınladı. Meydana gelen kazada 32'si Çinli, 4'ü Kuzey Koreli olmak üzere 36 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli yetkililerin Pyongyang'daki büyükelçilik ile temas kurduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti
NTV
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