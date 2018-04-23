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Kuzey Kore'de korkunç kaza: 36 kişi öldü

Kuzey Kore'de korkunç kaza: 36 kişi öldü.39599
  • Giriş : 23.04.2018 / 10:38:00

Kuzey Kore'de çok sayıda turistin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de meydana gelen korkunç kaza ile ilgili açıklama yayınladı. Meydana gelen kazada 32'si Çinli, 4'ü Kuzey Koreli olmak üzere 36 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli yetkililerin Pyongyang'daki büyükelçilik ile temas kurduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti

NTV

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