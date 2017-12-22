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Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tepki

Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tepki.17265
  • Giriş : 22.12.2017 / 12:03:00

Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında sular durulmuyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong'un, Kore'nin ABD'ye karşı caydırıcı bir nükleer tehdit olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğunu "hiç kimsenin inkar edemeyeceğini" söyledi.

KCNA ajansının haberine göre, Kim, İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'yi "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" sözleriyle nitelendirdi ve bunun inkar edilemeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin kısa süre önce açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni sert bir dille eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı "ezici güç" ile cevap vermeye hazır olduğu vurgulanan stratejinin, "Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Trump'ın Kore Yarımadası'nda nükleer savaş çıkarma planının farkında olmalı. Kötü niyetlerini ve dünyayla nasıl alay ettiğini maskelemeyi amaçlarken Washington'ın diyalog önerisinin arkasında yatan (Trump'ın) gerçek maksatlarını da görmeli." değerlendirmesi yer aldı.

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