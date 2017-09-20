Facebook Twitter Rss

Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert yanıt geldi

Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert yanıt geldi.17265
  • Giriş : 20.09.2017 / 12:52:00

Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir yanıt geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Balistik füze denemeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyadan tepki gören Kuzey Kore'den ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine çok sert tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, 'Mecbur bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz' ifadelerinin ardından Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işaret görmeleri durumunda, ‘düşman üslerini yok etmeye' hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Pyongyang, "En güçlü nükleer silahlar devleti olarak yükselen Kuzey Kore, emsalsiz zorluklar ve girişimlere rağmen yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor" dedi.

Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işarette, kararlı ve önleyici saldırılarıyla ‘düşman üslerini yok etmeye' hazır olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD'nin yüzleşme ve savaşı tercih etmesi durumunda korkunç bir nükleer saldırı, zavallı ve nihai bir harabeyle karşılaşacak" ifadelerine yer verildi.

​Öte yandan Kuzey Kore, kendilerine yönelik yeni yaptırımlar için çağrıda bulunan ABD'ye tepki göstererek, "Kuzey Kore'nin yeni yaptırımlar karşısında tutumunu değiştireceğini düşünmek hayal" dedi.

TRUMP YİNE ‘ROKET ADAM' DEDİ

Dün BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap eden Trump, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket Adam kendisi ve rejim için intihar görevinde. ABD hazır, istekli ve muktedir ama buna gerek kalmamasını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'Roket Adam' benzetmesinde bulunmuştu.

HÜRRİYET

Bakan'dan 'Mavi Balina' açıklaması

İşte Fenerbahçe'nin Van Persie planı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Irak Başbakanı: Referandum iptal edilmeli

Irak Başbakanı: Referandum iptal edilmeli

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandum ile ilgili açıklama yaptı.

Ermenistan: Bazı toprakları iade edebiliriz

Ermenistan: Bazı toprakları iade edebiliriz

Ermenistan'dan Azerbaycan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

 

CHP'den Mesut Barzani açıklaması geldi!

CHP'den Mesut Barzani açıklaması geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mesut Barzani ile ilgili açıklama geldi.

Trump'tan sert tepki!

Trump'tan sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'ya yüklendi.

 

Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi

Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi

Kuveyt, Kuzey Kore Büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini isteci.

IKBY Yüksek Konseyi'nden referandum kararı

IKBY Yüksek Konseyi'nden referandum kararı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi kritik bir karar aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya