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Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı.28520
  • Giriş : 27.04.2017 / 09:35:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore sularına denizaltı göndermesine karşılık Kuzey Kore de yüzlerce toğçuyu sınıra dizerek adeta görevde gösterisi yaptı. Bölgede 2 ülke arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Geçtiğimiz günlerde donanmasındaki en gelişmiş uçak gemisi USS Carl Vinson ve ekibinde yer alan destroyer'lar ile "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan'ı Kuzey Kore sınırına gönderen ABD, olası bir savaşa hazırlık yapıyor.

THAAD FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN KURULUMU TANSİYONU ARTTIRDI

Güney Kore'nin kuzey sınırına 200 km menzilli THAAD füze savunma sisteminin montajını yapmaya başlayan ABD, bölgede tansiyonu iyice yükseltti. Dünyanın en gelişmiş füze sistemlerinden biri olarak gösterilen THAAD'ın kurulumu, Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin ve Rusya'nın da tepkisini çekti.

Bir çok stratejist ABD'nin bölgedeki gerilimi çok yükselttiği yorumunda bulunurken, ABD bölgedeki askeri faaliyetlerine hız veriyor. ABD lideri Trump'ın da Kuzey Kore lideri Kim'in de öngörülemez yapıda olup nükleer güce sahip olmaları, endişeleri artıran bir diğer etken olarak gösteriliyor. Bunların yanı sıra Rusya da ABD'yi provokasyonda bulunarak Kore yarımadasını savaşa sürüklemekle suçluyor.

KUZEY KORE'DEN BÜYÜK TEPKİ
Geçtiğimiz günlerde ABD'ye gözdağı vermek için askeri bir geçit hazırlayarak elindeki çeşitli ebatlardaki savaş araçları ve füzeleri sergileyen Kuzey Kore, bu kez de yüzlerce topçuyu sahil sınırına yığarak ABD donanmasına adeta gözdağı verdi.
Görüntüleri dünyaya Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap servis etti.

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