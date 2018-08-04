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Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi.17265
  • Giriş : 04.08.2018 / 16:39:00

Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım tepkisi geldi.

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Balistik füze denemeleri ile ABD başta olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımlar konusunda eleştiri geldi.

Dışişleri Bakanı Ho, "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin "iyi  niyet jestlerine" rağmen ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürmesini  kınadı.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar  Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Ri,  Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemeleri konusunda ilan ettiği moratoryum  gibi "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Ri, Kuzey Kore ve ABD arasında tam anlamıyla güvenin tesis edilmesi  için her iki tarafın eş zamanlı adımlar atması gerektiğine işaret ederek "Tek  taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da  derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir."  ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm  ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal  etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo, herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan  arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer  ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım  uygulamalarını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

TRT

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