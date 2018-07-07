Kuzey Kore'den sert açıklama
Balistik füze denemeleri ile dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore'den Amerika Birleşik Devletleri ve nükleer müzakereler ile ilgili çok sert bir açıklama geldi.
ABD'nin nükleersizleştirme taleplerinin tek taraflı çıkara dayalı olduğu ifadesi kullanılan açıklamada, Pompeo ile yapılan görüşme 'esef verici' olarak nitelendirildi.
HÜRRİYET
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