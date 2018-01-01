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Kuzey Kore'den şok tehdit!

Kuzey Kore'den şok tehdit!.25967
  • Giriş : 01.01.2018 / 08:34:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında sula durulmuyor.

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Balistik füze denemeleri ile tüm dünyayı ayağa kaldıran ve Amerika Birleşik Devletleri ile birçok kez karşı karşıya gelen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, yeni yıl kutlaması mesajında ABD'yi tehdit etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülke televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, tüm Amerika'nın Kuzey Kore nükleer silahlarının menzilinde olduğunu söyledi. "Nükleer silahı ateşleyecek buton daima masamın üzerinde." diyen Jong Un, Amerika'nın asla kendilerine yönelik bir savaş başlatamayacağını ve nükleer silahların sadece güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda kullanılacağını açıkladı.

Güney Kore ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Jong Un, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin ilişkilerini geliştirmesi ve diyalog yolunun açık olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kuzey Koreli lider, Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına bir heyet gönderilmesini düşüneceğini açıkladı. Kim Jong Un, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek kış olimpiyatları için, "Umarım, Pyeongchang Kış Olimpiyatları başarılı olur." dedi.

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