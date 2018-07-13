Kuzey Kore'den Trump'a yanıt
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Kuzey Kore'ye baskı uyguladığı açıklaması sonrası Kuzey Kore'den ilk cevap geldi.
Kong, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Çin, Kuzey Kore'ye anlaşmadan vazgeçmesi için baskı yapıyor olabilir." ifadesiyle ilgili olarak "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma müzakerelerine bağlılığı güven veriyor." dedi.
Sürecin kolay olmayacağını kabul ettiklerini belirten Kong, görüşmelerin karşılıklı saygı çerçevesinde devam etmesi durumunda tüm sorulara doğru cevapların bulunacağına inandıklarını kaydetti.
TRT
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