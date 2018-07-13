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Kuzey Kore'den Trump'a yanıt

Kuzey Kore'den Trump'a yanıt.25967
  • Giriş : 13.07.2018 / 15:09:00

Kuzey Kore'den ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Kuzey Kore'ye baskı uyguladığı açıklaması sonrası Kuzey Kore'den ilk cevap geldi.

Kong, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı  "Çin, Kuzey Kore'ye anlaşmadan vazgeçmesi için baskı yapıyor olabilir."  ifadesiyle ilgili olarak "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma  müzakerelerine bağlılığı güven veriyor." dedi.

Sürecin kolay olmayacağını kabul ettiklerini belirten Kong,  görüşmelerin karşılıklı saygı çerçevesinde devam etmesi durumunda tüm sorulara  doğru cevapların bulunacağına inandıklarını kaydetti.

TRT

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