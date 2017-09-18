Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi
Balistik füze denemeleri ile Amerika Birleşik Devletleri Başta olmak üzere birçok ülkeden tepki gören Kuzey Kore ilgili Kuveyt'ten açıklama geldi. Kuveyt, Kuzey Kore diplomatik temsilciliğinin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini istedi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığındaki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuveyt, Kuzey Kore elçiliğindeki diplomatik temsilciliğin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini ve çalışan sayısının azaltılmasını talep etti.
Kuzey Korenin Kuveytteki Büyükelçiliği'nde, maslahatgüzar dahil 4 kişi kalmasının istendiği belirtilirken, büyükelçi So Chang Sikin önümüzdeki haftalarda ülkeden ayrılacağı aktarıldı.
Söz konusu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Korenin nükleer denemesine karşılık aldığı 2321 sayılı kararıyla uyumlu olarak atıldığı kaydedildi.
Kuveyt makamlarından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
HABERTURK
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