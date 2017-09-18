Facebook Twitter Rss

Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi

Kuzey Kore elçisi o ülkeden gönderildi.17265
  • Giriş : 18.09.2017 / 09:12:00

Kuveyt, Kuzey Kore Büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini isteci.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Balistik füze denemeleri ile Amerika Birleşik Devletleri Başta olmak üzere birçok ülkeden tepki gören Kuzey Kore ilgili Kuveyt'ten açıklama geldi. Kuveyt, Kuzey Kore diplomatik temsilciliğinin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini istedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığındaki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuveyt, Kuzey Kore elçiliğindeki diplomatik temsilciliğin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini ve çalışan sayısının azaltılmasını talep etti.

Kuzey Korenin Kuveytteki Büyükelçiliği'nde, maslahatgüzar dahil 4 kişi kalmasının istendiği belirtilirken, büyükelçi So Chang Sikin önümüzdeki haftalarda ülkeden ayrılacağı aktarıldı.

Söz konusu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Korenin nükleer denemesine karşılık aldığı 2321 sayılı kararıyla uyumlu olarak atıldığı kaydedildi.

Kuveyt makamlarından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

HABERTURK

CHP'den SİHA açıklaması: Gerekli!

Hastaneye kaldırılan Derici'den kötü haber

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD: Kuzey Kore yok olacak!

ABD: Kuzey Kore yok olacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ilgili sert bir açıklama geldi.

Dev anlaşma imzalandı

Dev anlaşma imzalandı

Katar'la İngiltere 24 adet Tyhoon tipi savaş uçağı konusunda anlaştı.

 

Rusya ile ortak operasyon masada

Rusya ile ortak operasyon masada

İdlib’de çatışmasızlık bölgelerinin ortasında kalan El-Kaide unsurlarına yönelik Rusya-Türkiye ortak

Dünyada 7 kişiden 1'i aç

Dünyada 7 kişiden 1'i aç

Dünyadaki aç insanların sayısının 815 milyona kadar yükseldiği açıklandı.

 

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Amerika uyardı: Referandumu iptal edin!

Amerika Birleşik Devletleri, referandum ile ilgili kararını bildirdi.

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama mesajı geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya