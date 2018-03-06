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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında anlaşma

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında anlaşma.25967
  • Giriş : 06.03.2018 / 14:50:00
  • Güncelleme : 06.03.2018 / 14:51:01

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında tarihi bir anlaşma imzalandı.

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Sepet Beşik

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında nükleer silah kullanmamayı, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı kabul eden tarihi bir anlaşma imzalandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen heyetle Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptığı bildirildi.

KCNA ajansının haberinde, Kim'in heyetle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Kim'in, 4 saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

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