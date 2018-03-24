Kuzey Kore ile Güney Kore'den kritik toplantı
Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Güney Koreli yetkililier, Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon liderliğindeki 3 yetkiliden oluşan komite ile birleşti.
29 Mart'ta ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom'da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirecekler.
Bakanlık açıklamasında konuyla ilgili, "Bu sabah Panmunjom'daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore'den Kore ile ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık" denildi.
SABAH
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