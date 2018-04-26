Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez sınırı geçecek!
Resmi olarak hala savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore'nin liderleri, yarın sabah yerel saatle 9.30'da (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya geliyor. Görüşmenin yerinin belli olmasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' olarak duyurdu.
Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi randevusu, yerel saatle yarın sabah 1953 Kore Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom sınırında gerçekleşecek. Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.
DİĞER HABERLER
Üç ülkenin bakanlarından Moskova zirvesi!
Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek.
Kuzey Kore'yle ilgili şok iddia!
Kuzey Kore'nin nükleer test alanının kısmi olarak çöktüğünü ve kullanılamaz halde olduğunu öne sürül
Eski ABD Başkanı Bush yoğun bakımına alındı
Suudi Arabistan'a füzeli saldırı düzenlendi
Suudi Arabistan'a Yemen'deki Husiler tarafında füzeli saldırı düzenlendi.
Putin, Macron ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.