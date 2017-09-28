Kuzey Kore lideri, o futbolcuyu tehdit etti!
Balistik füze denemeleri ile tüm dünyadan tepki alan ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un futbolcu Kwang-Song Han'ın televizyona çıkmasını engelledi.
Dünyayı savaş çıkartmakla tehdit eden Kozey Kore lideri Kim Jong-un, İtalya Serie B'de A.C Perugia takımında top koşturan Kwang-Song Han’ın televizyona çıkmasını oyuncuyu tehdit ederek engelledi. ABD Başkanı Donald Trump, sürekli füze denemeleri yapan Kim Jong-un’a “Roket Adam” lakabını yakıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon Serie A’ da Cagliari formasını giyen ve bu sezon başında A.C Perugia’ya kiralanan Kwang-Song Han, ilk 6 lig maçında 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.Bunun üzerine RAI 2 televizyon kanalı kendisini geçtiğimiz pazar akşamı Futbol programı “Domenica Sportiva”ya çıkartmak için Milano stüdyolarına davet etti.Bir otele yerleştirilen 19 yaşındaki futbolcu yayına 10 dakika kala başkent Pyongyang’dan gelen bir telefonla programa son anda çıkartılmadı.Perugia Başkanı Massimiliano Santopadre ekranlara çıkarak “Son anda diktatör Kim Jong-un yıldız futbolcunun programa çıkmasını engelledi. Kuzey Kore lideri, ekrana çıkması halinde, genç futbolcunun ülkesine iadesini talep edeceğini söyledi. Bu tehdit Kwang-Song Han’ı ölüme göndermek anlamına gelir. Çocuk çok üzüldü ve sürekli ağladı. Spora siyaset karıştırılmamalı” açıklaması yaptı.
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