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Kuzey Kore nükleer programı durdurmadı

Kuzey Kore nükleer programı durdurmadı.25967
  • Giriş : 04.08.2018 / 11:21:00

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore nükleer programı durdurmadı.

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Balistik füze denemeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile birçok kez savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler'in sunduğu raporda, Kore'nin nükleer programı durdurmadığı bildirildi.

Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları takip eden uzmanların hazırladığı raporda, "Pyongyang yönetiminin, nükleer ve füze programını durdurmadığı, 2018'de gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür naklinde büyük artışla BM yaptırımlarını ihlal etmeyi sürdürdüğü" bildirildi.

Raporda, tüm ülkelere, Kuzey Kore'ye "bu tür nakillere derhal son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore rapor konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun dün ülkesine yönelik uluslararası yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kyodo ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gelen Ri'nin bir mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların gevşetilmesi çağrısı yaptığı bildirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

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