Kuzey Kore sınırında alarm! Ateş açıldı
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında sular ısınıyor. Bir hafta içerisinde Kuzey Koreli askerlerin Güney Kore'ye kaçması üzerine askerler sınır hattında uyarı ateşi açtı.
Güney Kore ordusundan yetkililer, Askerden Arındırılmış Bölgenin tenha bir kesiminde, 19 yaşında olduğu ifade edilen Kuzey Kore askerinin Güney Kore karakolunun önüne geldiğini, bir süre sonra askeri ikna etmek istediği sanılan bazı silah arkadaşlarının bölgeye yaklaştığının görüldüğünü belirtti.
Yetkililer, Güney Kore askerlerinin bunun üzerine 20 el uyarı ateşi açtığını, sonrasında Kuzey Kore tarafından da silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.
Güney Kore Ordu sözcüsü Roh Jae-cheon, olayın soruşturulduğunu ifade etti ancak açılan ateşte ölen ya da yaralanan olduğuna dair açıklama yapmadı.
Kuzey Kore'de bir hafta içerisinde iki asker firar ederek Güney Kore'ye geçti. Geçtiğimiz hafta firar eden asker ağır yaralı olarak Güney Kore'ye ulaşmıştı. 2017 yılı içerisinde ise dördüncü firar vakası oldu.
Kore Savaşı'nın (1950-1953) sona ermesinden bu yana çoğu Çin üzerinden yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığındı.
NTV
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