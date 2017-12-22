Kuzey Kore'ye bir çağrı daha!
Balistik füze denemeleri ile tüm dünyanın tepkisini çeken ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili Güney Kore Birleşme Bakanı'ndan açıklama geldi.
Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmek istediklerini söyledi.
Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Cho, Kuzey Kore ile görüşmeler düzenlemeleri durumlarında iki tarafı ilgilendiren konuları açık fikirli ve ön şartsız görüşmek istediklerini belirtti.
Cho, bu minvalde iki taraf arasındaki hasar gören ilişkileri onarmak ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununun çözümüne daha fazla yardımcı olmak istediklerini kaydetti.
Ayrıca Pyongyang yönetiminin Güney Kore'de gelecek şubat ayında düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılmasını umduğunu belirten Cho, Kim Jong-un yönetiminin müzakerelerin başlaması arayışına girmesinin de iyi bir tutum olacağını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.
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