Kuzey Kore'ye cevap gecikmedi
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya harekete geçti ve atış tatbikatına başladı. Ayrıca Kuzey Kore, Pentagon'dan gelen açıklama ile kınandı.
Ülkesinin, müttefikleriyle bölgeyi yakından izlediğini belirten White açıklamasında, "Deneme, Kuzey Kore'nin ABD ve müttefiklerine tehdit teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Kore Cumhuriyeti ile isabetli atış kabiliyetlerimizi göstermek üzere ortak bir tatbikat yaptık" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Güney Kore ve Japonya'nın güvenliğine bağlılığını yineleyen White, ülkesinin Kore Yarımadası'nı barışçıl yollarla nükleerden arındırmaya çalıştığına dikkati çekti.
TRT
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