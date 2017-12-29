Facebook Twitter Rss

Kuzey Kore'ye petrol taşıyan gemiye el koyuldu

Kuzey Kore'ye petrol taşıyan gemiye el koyuldu.17265
  • Giriş : 29.12.2017 / 12:44:00

Kuzey Kore'ye giden Hong Kong bandıralı petrol taşıyan gemiye el koyuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal eden gemiye el kondu. Kuzey Kore'ye giden Hong Kong bandıralı petrol taşıyan gemiye el koyulduğu açıklandı.

Güney Kore'nin Yonhap ajansı, 19 Ekim’de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği belirlenen "Lighthouse Winmore" gemisine Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından el konularak incelemeye alındığını duyurdu.

Güney Koreli yetkililerin, geminin petrol transferi ile ilgili elde ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de başkent Pekin’de  düzenlenen basın toplantısında söz konusu gemiyle ilgili soruşturma yaptıklarını kaydederek ağustos ayından itibaren geminin Çin limanlarına girmediğini ve geminin adının limanlara ait giriş çıkış kayıtlarında bulunmadığını söyledi.

Çin’in BMGK’nın aldığı yaptırım kararlarını sıkı bir şekilde  uyguladığını ifade eden Hua, Çin vatandaşları ve Çinli şirketlerin söz konusu kararları ihlal etmesine izin vermediklerini savundu.

Hua, tüm üye ülkelere BMGK kararlarını kapsamlı şekilde uygulama çağrısında bulunarak Kore Yarımadası'nda sorunun çözümü ve bölgede barış ve  istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakere kanallarının kullanılması yönünde çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklama da ülkenin BMGK  kararlarını kapsamlı bir şekilde ve bütünüyle uyguladığı vurgulanmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, eylül ayı sonlarında rafine petrol ürünlerinin  Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırdıklarını açıklamıştı.

Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye  rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda  petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500 bin varil,  2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.

BMGK 22 Aralık’ta da Çin ve Rusya’nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç  edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham  petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında  çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik yaptırım kararını benimsemişti.

TRT

Şarkıcı Ebru Gündeş kıyafetlerini satıyor!

Kılıçdaroğlu 'cumhurbaşkanlığı' açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Beyaz Saray'dan Kabil'deki saldırıya kınama

Beyaz Saray, Kabil'deki saldırı ile ilgili kınama mesajı yayınladı.

Donald Trump'tan küresel ısınma mesajı!

Donald Trump'tan küresel ısınma mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınma ile ilgili mesaj verdi.

 

Afganistan'da patlama: 20 kişi can verdi

Afganistan'da patlama: 20 kişi can verdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı gerçekleştirildi.

ABD kararını açıkladı!

ABD kararını açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleri, bölgeyi yakından ilgilendiren kararını açıkladı.

 

İran'da deprem şoku! Ölü ve yaralılar var!

İran'da deprem şoku! Ölü ve yaralılar var!

İran'ın kuzeyinde yer alan Alborz bölgesinde deprem yaşandı.

Arabistan'da tahliyeler başladı

Arabistan'da tahliyeler başladı

Suudi Arabistan'da bir süredir tutuklu bulunan üst düzey yetkililerin tahliye edilmeye başlandığı öğ


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya