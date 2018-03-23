Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir TIR'ın devrildiği ortaya çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
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