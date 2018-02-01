La Liga'ya giden Cenk Gönen kulüpsüz kaldı
Galatasaray'dan İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan tecrübeli kaleci Cenk Gönün'in sözleşmesi feshedildi. Cenk'in Malaga ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.
29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Cenk, sezon başında Malaga'nın hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle ağır eleştiriler almıştı.
Malaga'nın sezon başında 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce İspanya basınında yer almıştı.
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