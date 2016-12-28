Lady Tuna Mustafa Çelebi Adası açığına çekildi
18 Aralık’ta Sagun Denizcilik kafeslerinde yaptığı orkinos hasadından sonra gümrükleme sahasına giderken Ildırı Fener Adası açıklarındaki kayalıklara oturan Lady Tuna adlı gemi römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.
Dün (27 Aralık) sabah saat 10:30 - 11:00 sularında başlayan ve 12 saat süren çalışmalar sonucu Lady Tuna kayalıklardan indirildi. Ardından Fener Adası güneyi ile Mustafa Çelebi Adası’nın batısı arasında, nispeten güvenli bir bölgeye çekilen gemi inceleme ve soruşturmanın yürütülmesi için demirledi. Edinilen bilgiye göre; hem zarar tespiti, hem de geminin karasularımızda emniyetli bir şekilde tekrar seyrin sağlanması için Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu’ndan iki yetkilinin geldiği ve çalışmalara başladığı bildirildi. Öte yandan Japon Loydu’ndan da teknik bir ekibin gemide incelemeler yapmak için Çeşme’ye geleceği bildirildi.
İKİNCİ FIRTINADA BARİYER PATLAMIŞTI
18 Aralık’ta gemiden sızmaya başlayan fuel oil kısa sürede kontrol altına alınmış, 100 kişilik bir ekiple temizleme çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülünce Çeşme büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştü. Fakat 22 Aralık Perşembe gecesi ikinci fırtınada patlayan gemi çevresindeki bariyerler yeni bir kirliliğe neden olurken, 10 günde tamamlanması planlanan temizleme çalışmalarının daha uzun süreceği açıklanmıştı. Lady Tuna gemisi şu anda çekildiği Mustafa Çelebi Adası açıklarında da önlem olarak bariyerlerle çevrilerek, çevresi koruma altına alındı.
DİĞER HABERLER
Taksi tarifelerinde büyük değişiklik
Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.
Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!
Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda çarpıcı bir karar aldı.
ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.