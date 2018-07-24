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Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp.13377
  • Giriş : 24.07.2018 / 12:43:00

Laos'un güneydoğusunda bulunan baraj bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

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Laos'un güneydoğusunda felaket yaşandı. Hidroelektrik barajının bilinmeyen bir nedenden dolayı çökmesiyle yüzlerce kişi kayboldu.

Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı.

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

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