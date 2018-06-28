Las Terrenas halkı, Alper Baycın için mum yaktı
Ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor'ın kameramanlarından olan Alper Baycın'ın ölümü şok etkisi yarattı. Las Terrenas halkı ise gasp çetesi tarafından öldürülen Alper Baycın için mum yaktı.
Saldırganlardan ikisinin yakalandığı, birinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Alper Baycın'ın ailesinden 2 kişinin bugün Dominik'e gidecek. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Baycın'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek.
Yıllardır Acun Ilıcalı ve ekibine ev sahipliği yapan Dominik Cumhuriyeti yetkililerin yaşanan olaydan dolay çok üzgün olduğu ve soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.
Acı olayı öğrenen Las Terrenas halkı da Alper Baycın için binlerce mum yaktı.
HÜRRİYET
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