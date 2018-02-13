Lavrov: ABD sonsuza kadar kalmak istiyor
Suriye dahil birçok konuda Amerika Birleşik Devletleri ile ters düşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Lavrov, ABD'nin sonsıza kadar Suriye kalmak istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Moskova’ya Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını düşündürdüğünü söyledi.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’le görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de tehlikeli bir şekilde tek taraflı davrandığını söyledi.
Lavrov, bu durumun ülkenin bütünlüğüğünü sarstığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"ABD’li partnerlerimizden Suriye’de ne kadar kalacakları konusunda farklı açıklamalar duyuyoruz. Suriye’de yalnızca askeri görevleri sona erene kadar değil ülkede herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliği ile noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç sağlanana kadar kalmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu da ABD açısından rejim değişikliği demek. Genel anlamda Washington’ın Suriye’de uzun süre, hatta sonsuza kadar kalmak istediğinden şüpheliyiz."
TRT
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