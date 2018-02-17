Lavrov: ABD, Türkiye'yi görmezden geldi
Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi ve ABD'bin Türkiye'nin hoşnutsuzluklarını görmezden geldiğini savundu.
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Euronews televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin, Suriye'de 2-3 yıldır yasa dışı bir şekilde bulunduğunu dile getiren Lavrov, "ABD, Suriye'deki eylemlerinin başından itibaren Kürtlere dayandı ve Türkiye'nin hoşnutsuzluğunu görmezden geldi. Türkiye'nin konumu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu konum bir gerçektir ve hiçbir zaman da sır değildi" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'deki bazı grupları, birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen PKK ile bağlantılı olarak tanımladığını hatırlattı. Bu yaklaşımın bilindiğini anlatan Lavrov, "Türkiye defalarca Suriye sınırındaki bölgenin Kürtlerin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtmişti ancak ABD, Türkiye'nin tutumunu görmezden gelerek Kürtlere muazzam silah yardımları yaptı" diye konuştu.
ABD'nin söz konusu tutumunu eleştiren Lavrov, şunları kaydetti:
"ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakış açısına ve belki de kötü niyetli yaklaşıma sahip. Kısa bir süre önce çoğunluğu Kürtlerden oluşan ve Türkiye-Suriye sınırı arasında 30 bin kişilik bir Ordu kuracaklarını söylediler. Sonra beceriksizce bu açıklamaları reddettiler ancak bu açıklamalar, söz konusu niyetlerinin devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Sonrasında Türkiye, Afrin operasyonunu başlattı. Bu açıkçası benim için sürpriz olmadı. Ankara'nın sürekli uyarılarını Washington görmezden geldi."
NTV
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