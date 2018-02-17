Facebook Twitter Rss

Lavrov: ABD, Türkiye'yi görmezden geldi

Lavrov: ABD, Türkiye'yi görmezden geldi.13676
  • Giriş : 17.02.2018 / 12:55:00

Rusya'dan Amerika-Türkiye ilişkilerine dair önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi ve ABD'bin Türkiye'nin hoşnutsuzluklarını görmezden geldiğini savundu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Euronews televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, Suriye'de 2-3 yıldır yasa dışı bir şekilde bulunduğunu dile getiren Lavrov, "ABD, Suriye'deki eylemlerinin başından itibaren Kürtlere dayandı ve Türkiye'nin hoşnutsuzluğunu görmezden geldi. Türkiye'nin konumu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu konum bir gerçektir ve hiçbir zaman da sır değildi" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'deki bazı grupları, birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen PKK ile bağlantılı olarak tanımladığını hatırlattı. Bu yaklaşımın bilindiğini anlatan Lavrov, "Türkiye defalarca Suriye sınırındaki bölgenin Kürtlerin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtmişti ancak ABD, Türkiye'nin tutumunu görmezden gelerek Kürtlere muazzam silah yardımları yaptı" diye konuştu.

ABD'nin söz konusu tutumunu eleştiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakış açısına ve belki de kötü niyetli yaklaşıma sahip. Kısa bir süre önce çoğunluğu Kürtlerden oluşan ve Türkiye-Suriye sınırı arasında 30 bin kişilik bir Ordu kuracaklarını söylediler. Sonra beceriksizce bu açıklamaları reddettiler ancak bu açıklamalar, söz konusu niyetlerinin devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Sonrasında Türkiye, Afrin operasyonunu başlattı. Bu açıkçası benim için sürpriz olmadı. Ankara'nın sürekli uyarılarını Washington görmezden geldi."

NTV

Merkel: Türkiye, NATO'ya zarar vermemeli

Erdoğan: Afrin'de zafere az kaldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

NATO'dan Türkiye ve ABD açıklaması geldi

NATO'dan Türkiye ve ABD açıklaması geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD ile ilgili açıklama yaptı.

Brad Pitt'ten 5 ay sonra Jennifer da boşandı

Brad Pitt'ten 5 ay sonra Jennifer da boşandı

Brad Pitt'ten 5 ay sonra eski eşi Jennifer Aniston da boşandı.

 

Trump'ın seyahat yasağına engel

Trump'ın seyahat yasağına engel

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı.

Hollanda'dan şok 'Soykırım' hamlesi

Hollanda'dan şok 'Soykırım' hamlesi

Hollanda yönetiminden Türkiye'yi kızdıracak bir hamle daha geldi.

 

ABD'li bakan tek başına bekledi

ABD'li bakan tek başına bekledi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Lübnan'da ilginç bir olay yaşadı.

İsrail, Esad'ı kimsayal silah konusunda uyardı

İsrail, Esad'ı kimsayal silah konusunda uyardı

İsrail, Suriye lideri Esad'ı kimsayal silah konusunda uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya