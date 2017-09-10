Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, "Katar ile diplomatik tartışmalara giren Arap ülkelerinin krizi çözmek için Doha ile doğrudan görüşmelere başlamaları gerektiğini" söyledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın Körfez krizi çerçevsinde çözüm bulmak için ciddiyet göstermesi gerektiğini" söyledi.
El-Cubeyr, "çözümün terörizmi desteklememek, istenilen kişilerin saklanmaması ve başkalarının işlerine karışmamak olduğunu" söyledi.
ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ
Sergey Lavrov, "İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının Eylül ayı ortasında tamamlanabileceğini" söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'dan uzmanların İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Zaharova, "Astana üçlüsü uzmanları İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalışıyor" dedi.
Rusya, İran ve Türkiye'nin heyetleri Mayıs ayında Astana'da düzenlenen görüşmelerde Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.
Habertürk
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