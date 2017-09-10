Facebook Twitter Rss

Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması!

Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması!.13676
  • Giriş : 10.09.2017 / 14:53:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 14:54:56

Suudi Arabistan'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'teki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının Eylül'de tamamlanabileceğini söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, "Katar ile diplomatik tartışmalara giren Arap ülkelerinin krizi çözmek için Doha ile doğrudan görüşmelere başlamaları gerektiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın Körfez krizi çerçevsinde çözüm bulmak için ciddiyet göstermesi gerektiğini" söyledi.

El-Cubeyr, "çözümün terörizmi desteklememek, istenilen kişilerin saklanmaması ve başkalarının işlerine karışmamak olduğunu" söyledi.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Sergey Lavrov, "İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının Eylül ayı ortasında tamamlanabileceğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'dan uzmanların İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Zaharova, "Astana üçlüsü uzmanları İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalışıyor" dedi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin heyetleri Mayıs ayında Astana'da düzenlenen görüşmelerde Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.

Habertürk

SİHA, PKK'lı terörist avlamaya devam ediyor

Kuzey Kore'de hidrojen bombası partisi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İlker İnanoğlu yaşadığı felaketi anlattı!

İlker İnanoğlu yaşadığı felaketi anlattı!

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, ABD'de yaşadığı felaketi anlattı.

Kuzey Kore: ABD bedelini ödeyecek!

Kuzey Kore: ABD bedelini ödeyecek!

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim yükseliyor.

 

ABD'de alarm! Zaman daralıyor!

ABD'de alarm! Zaman daralıyor!

ABD'nin Florida eyaletinde beklenen kasırga dolayısıyla milyonlarca kişi tahliye ediliyor.

Uçaklarda 'ayakta yolcu' dönemi başlayacak

Uçaklarda 'ayakta yolcu' dönemi başlayacak

Ucuz uçak bileti satan bir hava yolu firması, ayakta yolcu taşıyabilmek için yeni bir dizayn yaptı.

 

ABD'den şok tutuklama kararı!

ABD'den şok tutuklama kararı!

Amerika Birleşik Devletleri, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı aldı.

Kiev'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Kiev'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya