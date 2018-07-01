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Lavrov: Batı'nın hegemonyası yıkıldı

Lavrov: Batı'nın hegemonyası yıkıldı.13676
  • Giriş : 01.07.2018 / 08:40:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın 500 yıllık hegemonyasının kırıldığını ifade etti.

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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiliz Channel 4 televizyonuna demecinde, “Şu anda Batı sonrası dünya düzeninde olduğumuzu düşünüyorum” dedi. “Bunun tarihi bir devir olduğunu söyleyebiliriz” diyen Lavrov, “Kolektif Batı’nın 500 yıllık hegemonyasından sonra yeni siyasi, mali ve ekonomik güç merkezleri gerçeğine uyum sağlaması çok kolay değil” ifadelerini kullandı.

TARİHİN DİNAMİKLERİ ÇALIŞIYOR

Yeni güç merkezlerinin Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler olduğunu söyleyen Rus Bakan, yeni dünya düzenine şekil verenin Rusya olup olmadığı sorusuna ise ‘yeni düzenin, tarih ve gelişimin ürünü olduğu’ yanıtını verdi.

YAVAŞLATMAK İHTİMAL DIŞI

“Ekonomik ve finansal olarak güçlü olan bu ülkeleri kontrol altına alamazsınız. Dünya ticareti ve ekonomisindeki rollerini görmezden gelemezsiniz” diyen Lavrov, yaptırım ve yeni gümrük vergileri gibi adımlarla bu süreci yavaşlatma girişimlerinin başarılı olmasının ihtimal dışı olduğunu vurguladı.

AB SEÇİMİNİ YAPACAK

Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) herhangi bir dünya düzeninin asli unsurlarından biri olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: “Fakat AB’nin, ABD’ye bağımlı kalmak ile kendi kendine yeten bir topluluk haline gelmek arasında bir seçim yapması gerekiyor.” AB’nin karşı karşıya olduğu göçmen krizine atıfta bulunan Rus Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: “NATO Libya’yı bombalayıp bu ülkeyi, yasadışı göçmen dalgalarının içinden geçip Avrupa’ya yöneldiği kara bir deliğe çevirdi. Şimdi de NATO’nun kırıp döktüklerinin parçalarını AB temizliyor.”

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