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Lebron James'ten Cedi Osman'a alkış

Lebron James'ten Cedi Osman'a alkış.28467
  • Giriş : 07.01.2018 / 12:52:00

Dünyaca ünlü basketbol yıldızı Lebron James, Cedi Osman'ın şık hareketine alkışla karşılık verdi.

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Beşik Modelleri

Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı.

Maçı 27 sayı, 5 ribauntla bitiren Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti. Öte yandan maçın 3. çeyreğinde Cedi Osman'ın kendi pota altından Kevin Love'a yaptığı müthiş asist, baştan LeBron James olmak tüm takım arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Magic'te Aaron Gordon'ın 30 sayı, 8 ribaunt, Elfrid Payton'ın 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Mario Hezonja'nın 16 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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