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Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü!

Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü!.21396
  • Giriş : 17.12.2017 / 12:42:00

Yıldız basketbolcu Lebron James, takım arkadaşı Cedi Osman'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Sepet Beşik

 NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James, milli basketbolcu Cedi Osman hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Utah Jazz’ı 109-100 mağlup eden Cavaliers’ta forma giyen Cedi Osman, zorlu karşılaşmanın son anlarında sergilediği etkili performansla galibiyette kilit bir rol oynadı.

Maçta 23 dakika süre alan ve 10 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma, 4/5 isabetlik bir performans sergileyen Cedi Osman’a Lebron James'ten destek geldi.

Yıldız basketbolcu, “NBA’de fırsat verilince güven kazanmalısınız. Açıkası Cedi Osman bunu başardı. Sahada ona güveniyoruz. Cedi çok çalışıyor ve ne yapması gerektiğini biliyor. Avrupa’dan gelen oyuncular genelde sahada ne yapmaları gerektiğini biliyor ve Cedi de şüphesiz onlardan biri” ifadelerini kullandı.

Efsanevi basketbolcu Lebron James ile aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğa değinen Cedi Osman, “O, genel olarak herkese yardımcı olan birisi. İnanılmaz bir lider ve oyuncu. Ben de onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Ondan öğrenecek çok şeyler var.” şeklinde görüş belirtti.

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