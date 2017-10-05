Lens'e kötü haber! Sözleşmede yer alıyordu
Son şampiyon Beşiktaş'ta sezon başladığından bu yana sadece 90 dakika forma giyen Jeremain Lens'in sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli yer almasına rağmen, yönetim bunu kullanmıyor.
Gökhan Töre'nin sahalara dönmesinden sonra göstereceği performans ve Jeremain Lens'in milli oyuncu ile gireceği forma rekabeti sonrasındaki istatistikler, kimin kalıp kimin gideceğini belirleyecek.
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