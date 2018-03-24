Lens: F.Bahçe'den daha iyi bir takımımız var
Beşiktaş'ta forma giyen Jeremian Lens, Fenerbahçe derbisnde yaşananlara değindi ve takımının Fenerbahçe'den daha iyi olduğunu belirtti
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, öz eleştiride bulundu ve "İstenilen seviyede değilim" dedi. Şampiyonluk için iddialı konuşan Hollandalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından kendi performansına, kupadaki Fenerbahçe maçı rövanşından, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına kadar birçok konuda Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, "Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim'' dedi.
Lens, Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki maçı kopartacak pozisyonları kaçırdığı için pişman olduğunu ifade ederken 8 maçı kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını ifade etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçlarda yaşanan olayların çok büyütüldüğünü ve futbolun içinde bu gibi durumların olduğunu söyleyen Lens, "Bu olayları çok abartmamak lazım. Çünkü iki tane büyük takım karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçları kazanmak istiyor. Doğal olarak tansiyon ve gerilim çok yükseliyor. Bazen provokasyon da oluyor. Bunlar olmasa daha iyi olur, ama bunun bazıları da futbolun bir parçası. Bunu da bilerek hareket etmek gerekiyor. Saha dışında olanları bilemem ama saha içinde bütün futbolcular maçı kazanmaya, rakibi alt etmeye odaklanıyorlar" dedi.
"FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ"
Jeremain Lens, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik skorun rövanşında Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe maçı için "Tabii ki zor bir maç ama biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ve inanıyorum ki orada kazanmak için şansımız yüksek" yorumunu yaptı.
NTV
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