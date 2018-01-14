Levent Yüksel ve Lidya Özdemiroğlu ayrıldı
Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük birisiyle sevgili olması, magazin dünyasını ikiye bölmüştü. Elde edilen bilgilere göre çift ayrılık kararı aldı.
53 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşıyordu. İkilinin ayrıldığı iddia edildi.
ANNESİ ONAYLIYORDU
Lidya Özdemiroğlu ve sevgilisi Levent Yüksel aşklarını gözlerden uzakta Zekeriyaköy’de yaşıyordu. 1,5 yıldır birlikte olan çift geçen hafta yollarını ayırdı. Lidya’nın, annesi Hepgül Hepbir ikilinin aşkına ”Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım” açıklamasını yaparak kızı Lidya’ya destek olmuştu.
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